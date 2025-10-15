Катар празднует выход своей сборной на ЧМ-2026 по футболу

В ночь на 15 октября сборная Катара по футболу заслужила право выступления на ЧМ-2026. "Бордовые", которые четыре года назад у себя принимали мундиаль, теперь сами сыграют на мировом первенстве, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью подопечные испанского специалиста Хулена Лопетеги на своей арене победили команду ОАЭв рамках азиатской квалификации со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 49-й минуте встречи усилиями Буалема Хухи. Вскоре Педру Мигел удвоил преимущество катарских футболистов.

В добавленное арбитром время гол престижа у гостей забил Султан Адиль.

После этой победы сборная Катара заняла первое место в своей отборочной группе, что дает ей путевку на ЧМ-2026.

Здесь стоит подчеркнуть, что катарская команда выступит на мундиале второй раз подряд в своей истории. Если ранее они были хозяевами ЧМ-2022, то сейчас собственными силами добились поездки в финальную часть турнира.

Несколькими часами ранее, чем в Катаре, порадовали своих фанатов футболисты ЮАР, которые также поедут на предстоящий мундиаль спустя 16 лет.