Спорт

"Для Казахстана это шанс": Астана примет этапы Кубка мира по шорт-треку среди юниоров

Астана примет этапы Кубка мира по шорт-треку среди юниоров, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 19:40 Фото: olympic.kz
С 7 по 9 ноября и с 13 по 15 ноября 2025 года в столичном ледовом дворце "Алау" пройдут первый и второй этапы юниорских Кубков мира по шорт-треку, сообщает Zakon.kz.

Ожидается участие более 150 спортсменов из 27 стран, включая Казахстан, Южную Корею, Китай, Японию, Канаду, США, Нидерланды, Польшу и другие ведущие державы мирового шорт-трека.

Юниоры будут бороться за медали на дистанциях 500, 1000, 1500 м, а также в мужской и женской эстафете на 3000 м и смешанной эстафете на 2000 м.

Сборную Казахстана на домашних этапах представят Полина Омельчук, Анастасия Галечина, Богдан Вехов, Павел Цой, Нурия Алпысбай, Касымбек Асылхан, Гульдана Жалмухан, Тамирлан Жолдас, Райана Манарбекова, Мадияр Мадихов и Мейиржан Толеген.

"Проведение двух этапов юниорских Кубков мира по шорт-треку в Астане – это важное событие не только для нашей федерации, но и для всего казахстанского спорта. Мы рады вновь принимать соревнования под эгидой ISU и предоставить молодым спортсменам возможность выступить на домашнем льду против сильнейших соперников. Для Казахстана это шанс продемонстрировать высокий уровень организации, гостеприимство и любовь к зимним видам спорта", – отметила генеральный секретарь Союза конькобежцев Казахстана Анжелика Макишева.

Отметим, что в феврале 2025 впервые в истории Казахстан завоевал "золото" Азиатских игр в шорт-треке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
