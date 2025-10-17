#АЭС в Казахстане
#Интересное
Спорт

Гонщик погиб на последнем этапе ралли в Марокко

гонщик погиб на последнем этапе ралли в Марокко, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 01:21 Фото: Instagram/jorge_brandao_ab
На финальном этапе ралли Марокко в результате аварии скончался португальский гонщик Жорже Брандау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mundo Deportivo, спортсмен упал в дюнах на 214-м км последнего этапа. Брандау был доставлен в больницу на вертолете, но спасти его не удалось.

"17 октября, во время пятого этапа ралли "Марруэкос", проходящего по кольцевой развязке Эрфуда, мотоциклист Жорже Брандау, участвовавший во втором этапе, заехал на дюны на 214-м км", – заявили организаторы.

Также они выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев посвятил свой победный гол погибшему 19-летнему футболисту Диасу Толеу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
