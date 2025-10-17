Гонщик погиб на последнем этапе ралли в Марокко

На финальном этапе ралли Марокко в результате аварии скончался португальский гонщик Жорже Брандау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mundo Deportivo, спортсмен упал в дюнах на 214-м км последнего этапа. Брандау был доставлен в больницу на вертолете, но спасти его не удалось.

"17 октября, во время пятого этапа ралли "Марруэкос", проходящего по кольцевой развязке Эрфуда, мотоциклист Жорже Брандау, участвовавший во втором этапе, заехал на дюны на 214-м км", – заявили организаторы.

Также они выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Motorcyclist Jorge Brandao dead in Moroccan Rally crash https://t.co/p4ZLvFtAxQ pic.twitter.com/g4xqloEwBw — New York Post (@nypost) October 17, 2025

Ранее форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев посвятил свой победный гол погибшему 19-летнему футболисту Диасу Толеу.