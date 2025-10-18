40-летний Роналду показал новую прическу
Фото: Instagram/cristiano
Звездный португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за клуб Аудовской Аравии "Аль-Наср" и сборную Португалии, опубликовал новые фотографии в своем Instagram. Поклонники заметили, что их кумир сделал новую прическу, сообщает Zakon.kz.
Фотографии 40-летний подписал лаконично: "Усердно работаю".
Подписчики, которых у Криштиану Роналду более 666 млн, остались в восторге от новой прически своего кумира:
- "Король".
- "Лучший".
- "Люблю тебя".
- "Легенда планеты".
- "Лучший из лучших".
- "Выглядишь молодо".
- "Стрижка получилась классная".
- "Брат, не копируй мою прическу".
- "Братик, с такой прической надо ЧМ-2026 брать".
Ранее мы писали, что Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории мирового футбола. Почему – можете узнать здесь.
