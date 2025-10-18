#АЭС в Казахстане
Спорт

40-летний Роналду показал новую прическу

португальский нападающий Криштиану Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 16:03 Фото: Instagram/cristiano
Звездный португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за клуб Аудовской Аравии "Аль-Наср" и сборную Португалии, опубликовал новые фотографии в своем Instagram. Поклонники заметили, что их кумир сделал новую прическу, сообщает Zakon.kz.

Фотографии 40-летний подписал лаконично: "Усердно работаю".

Подписчики, которых у Криштиану Роналду более 666 млн, остались в восторге от новой прически своего кумира:

  • "Король".
  • "Лучший".
  • "Люблю тебя".
  • "Легенда планеты".
  • "Лучший из лучших".
  • "Выглядишь молодо".
  • "Стрижка получилась классная".
  • "Брат, не копируй мою прическу".
  • "Братик, с такой прической надо ЧМ-2026 брать".

, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 16:03
У какого футболиста самая высокая зарплата в мире и сколько он получает

Ранее мы писали, что Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории мирового футбола. Почему – можете узнать здесь.

