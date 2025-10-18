40-летний Роналду показал новую прическу

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за клуб Аудовской Аравии "Аль-Наср" и сборную Португалии, опубликовал новые фотографии в своем Instagram. Поклонники заметили, что их кумир сделал новую прическу, сообщает Zakon.kz.

Фотографии 40-летний подписал лаконично: "Усердно работаю".

Подписчики, которых у Криштиану Роналду более 666 млн, остались в восторге от новой прически своего кумира:

"Король".

"Лучший".

"Люблю тебя".

"Легенда планеты".

"Лучший из лучших".

"Выглядишь молодо".

"Стрижка получилась классная".

"Брат, не копируй мою прическу".

"Братик, с такой прической надо ЧМ-2026 брать".

Ранее мы писали, что Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории мирового футбола. Почему – можете узнать здесь.