#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Спорт

Защитник ФК "Зенит" посвятил свой гол 19-летнему воспитаннику "Кайрата" Диасу Тулеу

Защитник ФК &quot;Зенит&quot; и сборной Казахстана Нуралы Алип, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 12:26 Фото: Instagram/zenit_spb
Известный казахстанский футболист, защитник ФК "Зенит" и сборной Казахстана Нуралы Алип забил свой первый гол за клуб в чемпионате России и посвятил его 19-летнему воспитаннику ФК "Кайрат" Диасу Тулеу, который умер в минувший четверг, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие ролики накануне, 19 октября, появились в Instagram казахстанца и "Зенита".

"Это жест воспитаннику академии (ФК "Кайрат". – Прим. ред.) В "Кайрате" был молодой пацан Диас Толеу. Недавно, три-четыре дня назад, по-моему, привезли его в больницу после матча, ему стало плохо. Врачи, к сожалению, не смогли помочь ему. И я сегодня забил гол, особо не радовался и посвятил гол ему", – сказал Нуралы Алип после завершения встречи "Зенит" – "Сочи".

Фото: Instagram/nurik028

Также 25-летний футболист выразил соболезнования семье и родным Толеу.

"Диас – всегда был верен своему делу, был примером для товарищей по команде и друзей... Выражаю соболезнования семье и близким", – написал Нуралы Алип в Stories.

Трагедия с Диасом Толеу произошла 16 октября 2025 года во время матча Первой лиги между "Хан-Тенгри" и "Екибастузом". На 64-й минуте 19-летнему воспитаннику "Кайрата" внезапно стало плохо и его с поля унесли на носилках. После объявили о смерти футболиста.

После смерти Диаса Толеу в Алматы срочно вылетели генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир. В Казахстанской федерации футбола заявили, что будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 12:26
Смерть 19-летнего футболиста Диаса Толеу: комментарий клуба "Хан-Тенгри" и врачей

17 октября форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев посвятил свой победный гол в матче с "Кызылжаром" памяти воспитанника клуба Диаса Тулеу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Дастан Сатпаев посвятил свой гол погибшему 19-летнему футболисту Диасу Толеу
23:47, 17 октября 2025
Дастан Сатпаев посвятил свой гол погибшему 19-летнему футболисту Диасу Толеу
Защитника "Кайрата" выкупил петербургский "Зенит"
00:13, 15 декабря 2022
Защитника "Кайрата" выкупил петербургский "Зенит"
Нуралы Алип поздравил алматинский клуб с победой в матче "Кайрат" – "Селтик"
03:06, 27 августа 2025
Нуралы Алип поздравил алматинский клуб с победой в матче "Кайрат" – "Селтик"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: