Защитник ФК "Зенит" посвятил свой гол 19-летнему воспитаннику "Кайрата" Диасу Тулеу

Известный казахстанский футболист, защитник ФК "Зенит" и сборной Казахстана Нуралы Алип забил свой первый гол за клуб в чемпионате России и посвятил его 19-летнему воспитаннику ФК "Кайрат" Диасу Тулеу, который умер в минувший четверг, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие ролики накануне, 19 октября, появились в Instagram казахстанца и "Зенита".

"Это жест воспитаннику академии (ФК "Кайрат". – Прим. ред.) В "Кайрате" был молодой пацан Диас Толеу. Недавно, три-четыре дня назад, по-моему, привезли его в больницу после матча, ему стало плохо. Врачи, к сожалению, не смогли помочь ему. И я сегодня забил гол, особо не радовался и посвятил гол ему", – сказал Нуралы Алип после завершения встречи "Зенит" – "Сочи".

Фото: Instagram/nurik028

Также 25-летний футболист выразил соболезнования семье и родным Толеу.

"Диас – всегда был верен своему делу, был примером для товарищей по команде и друзей... Выражаю соболезнования семье и близким", – написал Нуралы Алип в Stories.

Трагедия с Диасом Толеу произошла 16 октября 2025 года во время матча Первой лиги между "Хан-Тенгри" и "Екибастузом". На 64-й минуте 19-летнему воспитаннику "Кайрата" внезапно стало плохо и его с поля унесли на носилках. После объявили о смерти футболиста.

После смерти Диаса Толеу в Алматы срочно вылетели генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир. В Казахстанской федерации футбола заявили, что будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.

17 октября форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев посвятил свой победный гол в матче с "Кызылжаром" памяти воспитанника клуба Диаса Тулеу.