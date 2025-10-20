Рафаэль Уразбахтин: Горим желанием порадовать болельщиков в матче с "Пафосом"

21 октября казахстанский футбольный клуб "Кайрат" в Алматы сыграет матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где соперником будет "Пафос" с Кипра, сообщает Zakon.kz.

За день до начала этой встречи представители "Кайрата" рассказали о своих идеях и планах. Значимость будущей игры очень высокая для обеих команд, которые пока не одержали ни одной победы на общем этапе Лиги чемпионов.

Чемпион Казахстана сейчас занимает последнее 36-е место в турнирной таблице общего этапа, а киприоты находятся на 32-й позиции.

"С нетерпением ждем начала матча, горим желанием порадовать своих болельщиков. Ребята заряжены, готовы и настроены, хотят проявить себя. Кроме Эди и Заруцкого, все в оптимальной форме. Дело не в призовых, важно то, что мы оставим для казахстанского футбола, что будет вложено в его историю. Наши соперники все серьезные, просто так в общий этап никто не попадает. Давайте мыслить более реалистично и опустимся на землю. Говоря о бюджетах клубов, мы им всем уступаем, но все решается на поле. С любым соперником можно играть, нужна максимальная самоотдача и концентрация". Главный тренер ФК "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин

Из-за дороговизны билетов в Лиге чемпионов некоторая часть болельщиков алматинского клуба будет смотреть матч против "Пафоса" на экранах своих телевизоров.

"Завтра будем стараться выиграть первый матч на общем этапе Лиги чемпионов. Хочется порадовать своих болельщиков исторической победой. У меня недавно были травмы, но сейчас все хорошо, отдадим все силы в игре против "Пафоса". Хочу поблагодарить тех фанатов, которые, несмотря на высокие цены билетов, приходят на Центральный стадион и поддерживают. Для нас это очень важно". Игрок "Кайрата" Еркин Тапалов

Команда Уразбахтина перед противостоянием с "Пафосом" обыграла в гостевом поединке "Кызылжар" (1:0) в рамках КПЛ-2025.