"Кайрат" – "Пафос" в Алматы 21 октября: что важно знать об ограничениях и мерах безопасности
Так, в Управлении спорта подчеркивают, что в день игры ожидается транспортная загруженность в районе стадиона.
Жителей и болельщиков просят заранее планировать маршрут.
Также известно, что на время проведения матча будет временно ограничено движение транспорта по пр. Абая, а также по ул. Байтурсынова, Сатпаева и Шевченко.
"Рекомендуется пользоваться общественным транспортом и следовать указаниям волонтеров и сотрудников полиции".Управление спорта Алматы
Кроме того, для удобства болельщиков после окончания игры будут курсировать 60 дополнительных автобусов по следующим направлениям:
- Центральный стадион – "Алматы Арена" (табличка А1, отправление – пр. Абая, западное направление);
- Центральный стадион – Райымбек / Алатау (табличка А2, отправление – пр. Абая, западное направление);
- Центральный стадион – ж/д вокзал Алматы-1 (табличка А3, отправление – ул. Байтурсынова, северное направление);
- Центральный стадион – мкр. Орбита (табличка А4, отправление – ул. Байтурсынова, южное направление);
- Центральный стадион – мкр. Жулдыз (табличка А5, отправление – пр. Абая, восточное направление);
- Центральный стадион – аэропорт (табличка А6, отправление – пр. Абая, восточное направление).
Конечно же, зрителям рекомендуется прибывать на стадион заблаговременно, проходить через указанные в билетах входы и соблюдать порядок.
Это позволит избежать очередей и обеспечить комфорт всем посетителям.
"Для обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные инциденты на территории стадиона будут дежурить две машины скорой медицинской помощи".Управление спорта Алматы
В заключительной части администрация призывает болельщиков сохранять спокойствие, проявлять уважение к окружающим и поддерживать команду культурно.
Также с заявлением выступал и городской Департамент полиции. Тогда заместитель начальника Управления общественной безопасности Тимур Ногайбаев подчеркивает, что безопасность на таких мероприятиях зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности самих граждан.