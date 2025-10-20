"Кайрат" – "Пафос" в Алматы 21 октября: что важно знать об ограничениях и мерах безопасности

Алматы готовится принять очередной матч Лиги чемпионов УЕФА. 21 октября 2025 года на Центральном стадионе в 21:45 состоится матч между клубами "Кайрат" и "Пафос" (Кипр). Жителей и гостей города просят соблюдать ряд рекомендаций и меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

Так, в Управлении спорта подчеркивают, что в день игры ожидается транспортная загруженность в районе стадиона.

Жителей и болельщиков просят заранее планировать маршрут.

Также известно, что на время проведения матча будет временно ограничено движение транспорта по пр. Абая, а также по ул. Байтурсынова, Сатпаева и Шевченко.

"Рекомендуется пользоваться общественным транспортом и следовать указаниям волонтеров и сотрудников полиции". Управление спорта Алматы

Кроме того, для удобства болельщиков после окончания игры будут курсировать 60 дополнительных автобусов по следующим направлениям:

Центральный стадион – "Алматы Арена" (табличка А1, отправление – пр. Абая, западное направление);

Центральный стадион – Райымбек / Алатау (табличка А2, отправление – пр. Абая, западное направление);

Центральный стадион – ж/д вокзал Алматы-1 (табличка А3, отправление – ул. Байтурсынова, северное направление);

Центральный стадион – мкр. Орбита (табличка А4, отправление – ул. Байтурсынова, южное направление);

Центральный стадион – мкр. Жулдыз (табличка А5, отправление – пр. Абая, восточное направление);

Центральный стадион – аэропорт (табличка А6, отправление – пр. Абая, восточное направление).

Конечно же, зрителям рекомендуется прибывать на стадион заблаговременно, проходить через указанные в билетах входы и соблюдать порядок.

Это позволит избежать очередей и обеспечить комфорт всем посетителям.

"Для обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные инциденты на территории стадиона будут дежурить две машины скорой медицинской помощи". Управление спорта Алматы

В заключительной части администрация призывает болельщиков сохранять спокойствие, проявлять уважение к окружающим и поддерживать команду культурно.

Материал по теме Рафаэль Уразбахтин: Горим желанием порадовать болельщиков в матче с "Пафосом"

Также с заявлением выступал и городской Департамент полиции. Тогда заместитель начальника Управления общественной безопасности Тимур Ногайбаев подчеркивает, что безопасность на таких мероприятиях зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности самих граждан.