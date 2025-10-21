Казахстанские параволейболисты вернулись на Родину с исторической "бронзой"
Фото: Instagram/kazparavolley
В ночь на 21 октября мужская сборная Казахстана по пара волейболу вернулась из США, где она впервые в своей истории завоевала бронзовую медаль Кубка мира, сообщает Zakon.kz.
В матче за третье место казахстанские параспортсмены победили сборную США со счетом 3:1 (25:23, 25:18, 15:25, 25:23).
Победителем Кубка мира-2025 стала команда Египта, а серебряная медаль досталась представителям Бразилии.
На групповом этапе казахстанская дружина заняла первое место в своей подгруппе, обыграв Италию (3:0), Польшу (3:0), Канаду (3:0), Францию (3:0), Таиланд (3:0) и США (3:2).
В полуфинале наши параволейболисты уступили команде Египта (0:3). А в матче за бронзовые награды вновь сразились с хозяевами площадки и во второй раз переиграли их (3:1).
Помимо медалей Кубка мира, казахстанская сборная в США заработала рейтинговые очки для квалификации на Паралимпийские игры в Лос-Анджелес-2028.
