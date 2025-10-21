Будет ли аншлаг после "Реала" или сколько билетов продано на матч с "Пафосом"

Считанные часы остались до начала поединка третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между алматинским "Кайратом" и "Пафосом" из Кипра, сообщает Zakon.kz.

Уже с 13 октября стартовала реализация билетов на этот матч. Ожидаемые прогнозы о снижении цен на билеты не оправдались, стоимость осталось такой же, как и на встречу с "Реалом" – от 30-ти до 250 000 тенге.

Данная ценовая политика стала преградой для некоторых болельщиков, которые не могут позволить себе поддержать алматинскую команду в матче Лиги чемпионов.

По достоверной информации, за семь часов до начала этой игры уже продано примерно 11 000 билетов.

Вместимость Центрального стадиона составляет почти 23 000 посадочных мест.

На утро 21 октября УЕФА объявил ориентировочные составы футболистов на предстоящий матч между "Кайратом" и "Пафосом".

Прямая трансляция этой игры начнется в 21:45 на телеканале Qazaqstan.