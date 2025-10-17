#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
537.84
626.85
6.79
Спорт

Необычными темпами идет продажа билетов на матч "Кайрата" в Лиге чемпионов

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 08:32 Фото: Zakon.kz
Необычные вещи происходят с продажей онлайн билетов на Лигу чемпионов в Алматы. Речь идет о поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Пафосом", сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, с одной стороны процесс реализации билетов идет очень медленно. На данный момент 23-тысячный стадион "Орталык" в Алматы заполнен лишь на 20-25%.

Легко расходятся в основном самые недорогие места – по 30 тысяч тенге. Но любопытно, что "пачками" скупаются и самые дорогие места по 250 тысяч тенге.

Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" (Казахстан, Алматы) – "Пафос" (Кипр, Пафос) состоится 21 октября на Центральном стадионе Алматы в 21:45.

Ранее сообщалось, что цены на билеты на финал ЧМ-2026 по футболу выросли в несколько раз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
От 30 до 250 тысяч тенге: объявлена дата старта продаж билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов
14:27, 15 сентября 2025
От 30 до 250 тысяч тенге: объявлена дата старта продаж билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов
"Кайрат" начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА
13:55, 27 июня 2025
"Кайрат" начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА
Футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
10:11, 31 августа 2025
Футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: