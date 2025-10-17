Необычными темпами идет продажа билетов на матч "Кайрата" в Лиге чемпионов

Необычные вещи происходят с продажей онлайн билетов на Лигу чемпионов в Алматы. Речь идет о поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Пафосом", сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, с одной стороны процесс реализации билетов идет очень медленно. На данный момент 23-тысячный стадион "Орталык" в Алматы заполнен лишь на 20-25%.

Легко расходятся в основном самые недорогие места – по 30 тысяч тенге. Но любопытно, что "пачками" скупаются и самые дорогие места по 250 тысяч тенге.

Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" (Казахстан, Алматы) – "Пафос" (Кипр, Пафос) состоится 21 октября на Центральном стадионе Алматы в 21:45.

Ранее сообщалось, что цены на билеты на финал ЧМ-2026 по футболу выросли в несколько раз.