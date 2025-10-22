#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.56
625.65
6.62
Спорт

Темирлан Анарбеков и пафосный вампир стали звездами соцсетей после игры "Кайрата" в Алматы

Кайрат - Пафос, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 07:07 Фото: Zakon.kz
21 октября после встречи в третьем туре Лиги чемпионов алматинской команды с чемпионом Кипра, в соцсетях обратили внимание на вратаря команды и необычного персонажа среди зрителей, сообщает Zakon.kz.

После противостояния "Кайрата" с "Пафосом", Темирлан Анарбеков вернул себе звание звезды соцсетей.

"Если бы не он – матч слили бы с позором. Только настоящий герой рискует собой ради игры", – пишут хвалебные комментарии в адрес Анарбекова фанаты клуба.

Кайрат – Пафос, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 07:07

Фото: Threads/goalkz_official

Говоря о риске здоровьем, фанаты имели ввиду ситуацию, когда на 33-й минуте первого тайма Темирлан Анарбеков получил повреждение прямо на поле. После оказания медицинской помощи он принял решение остаться в игре и продолжил матч.

Также в Threads открытым текстом дали понять, что после такого матча вратарю положена не машина, а квартира.

Фото: Treads/offside_kz_

Что касается ситуации на трибунах, то там обратили внимание на костюмированного персонажа, который привлек внимание соцсетей. Так, за матчем "Кайрат" – "Пафос" увлеченно наблюдал вампир. Оказалось, что помимо пакетика с кровью вампир запасся смачным бургером.

Фото: Telegram/Almaty News

Теперь в Сети активно выясняют, за кого же болел таинственный незнакомец.

Фото: Telegram/Almaty News

А вот активные фанаты "Кайрата" во время игры развернули большой баннер с изображением 19-летнего Диаса Төлеу и таким образом почтили его память. Баннер был размещен в первом ряду фанатского сектора.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

И тем не менее в матче, продолжавшемся 90 минут, обе команды не смогли открыть счет, зафиксировав ничью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"
11:48, 27 августа 2025
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"
Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти в матче против "Актобе"
19:47, 14 сентября 2025
Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти в матче против "Актобе"
Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль
23:36, 04 октября 2025
Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: