Темирлан Анарбеков и пафосный вампир стали звездами соцсетей после игры "Кайрата" в Алматы

21 октября после встречи в третьем туре Лиги чемпионов алматинской команды с чемпионом Кипра, в соцсетях обратили внимание на вратаря команды и необычного персонажа среди зрителей, сообщает Zakon.kz.

После противостояния "Кайрата" с "Пафосом", Темирлан Анарбеков вернул себе звание звезды соцсетей.

"Если бы не он – матч слили бы с позором. Только настоящий герой рискует собой ради игры", – пишут хвалебные комментарии в адрес Анарбекова фанаты клуба.

Фото: Threads/goalkz_official

Говоря о риске здоровьем, фанаты имели ввиду ситуацию, когда на 33-й минуте первого тайма Темирлан Анарбеков получил повреждение прямо на поле. После оказания медицинской помощи он принял решение остаться в игре и продолжил матч.

Также в Threads открытым текстом дали понять, что после такого матча вратарю положена не машина, а квартира.

Фото: Treads/offside_kz_

Что касается ситуации на трибунах, то там обратили внимание на костюмированного персонажа, который привлек внимание соцсетей. Так, за матчем "Кайрат" – "Пафос" увлеченно наблюдал вампир. Оказалось, что помимо пакетика с кровью вампир запасся смачным бургером.

Фото: Telegram/Almaty News

Теперь в Сети активно выясняют, за кого же болел таинственный незнакомец.

Фото: Telegram/Almaty News

А вот активные фанаты "Кайрата" во время игры развернули большой баннер с изображением 19-летнего Диаса Төлеу и таким образом почтили его память. Баннер был размещен в первом ряду фанатского сектора.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

И тем не менее в матче, продолжавшемся 90 минут, обе команды не смогли открыть счет, зафиксировав ничью.