ПСЖ "проехался" по "Байеру" и воцарился на троне Лиги чемпионов УЕФА

По итогам матчей первого игрового дня основного раунда Лиги чемпионов французский ПСЖ подтвердил статус лучшего клуба Европы прошлого сезона, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью "парижане" на выезде разнесли в пух и прах немецкий "Байер" со счетом 7:2 в рамках игр третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

У гостей авторами победных голов стали Дезире Дуэ (дубль), Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья.

Хозяева поля ответили двумя забитыми мячами в исполнении Алеиша Гарсия.

Крупный выездной успех позволил ПСЖ уверенно возглавить общую турнирную таблицу Лиги чемпионов с багажом в девять очков.

За командой Луиса Энрике в списке лучших следуют "Интер" и "Арсенал", которые в третьем туре также отметились блестящими результатами.

Из сыгранных матчей в минувшую ночь необходимо подчеркнуть и другие показатели: "Вильярреал" (Испания) – "Ман Сити" (Англия) – 0:2, ПСВ (Нидерланды) – "Наполи" (Италия) – 6:2, "Ньюкасл" (Англия) – "Бенфика" (Португалия) – 3:0.