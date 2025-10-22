ПСЖ "проехался" по "Байеру" и воцарился на троне Лиги чемпионов УЕФА
Минувшей ночью "парижане" на выезде разнесли в пух и прах немецкий "Байер" со счетом 7:2 в рамках игр третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
У гостей авторами победных голов стали Дезире Дуэ (дубль), Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья.
Хозяева поля ответили двумя забитыми мячами в исполнении Алеиша Гарсия.
Крупный выездной успех позволил ПСЖ уверенно возглавить общую турнирную таблицу Лиги чемпионов с багажом в девять очков.
За командой Луиса Энрике в списке лучших следуют "Интер" и "Арсенал", которые в третьем туре также отметились блестящими результатами.
Из сыгранных матчей в минувшую ночь необходимо подчеркнуть и другие показатели: "Вильярреал" (Испания) – "Ман Сити" (Англия) – 0:2, ПСВ (Нидерланды) – "Наполи" (Италия) – 6:2, "Ньюкасл" (Англия) – "Бенфика" (Португалия) – 3:0.