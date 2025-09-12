#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Спорт

Победитель Лиги чемпионов УЕФА на время остался без главного тренера

Футбол Операция Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 09:58 Фото: Instagram/psg
Лучший клуб Европы прошлого сезона, французский ПСЖ, вернулся к тренировкам после отборочных игр ЧМ-2026. Однако первое занятие прошло без основного наставника Луиса Энрике, который сломал ключицу, когда упал с велосипеда на прошлой неделе, сообщает Zakon.kz.

По сведениям издания As, 55-летний испанский специалист на днях успешно перенес операцию у себя на родине и сейчас находится под наблюдением.

Но, скорее всего, он не поможет своим подопечным 14 сентября, в ближайшем матче Лиги 1, где ПСЖ в рамках четвертого тура сыграет с "Лансом".

Вместо Луиса Энрике функции исполняющего обязанности главного тренера будет исполняет его помощник Рафель Поль, который уже провел тренировку с футболистами.

38-летний Поль будет заменять Энрике, пока тот полностью не восстановится после перелома ключицы. 

Еще точно не известно, сможет ли испанский наставник вернуться к руководству командой до первого тура Лиги чемпионов УЕФА, когда "парижане" встречаются с итальянской "Аталантой" в ночь на 18 сентября.

ПСЖ вступает в новый сезон еврокубков в качестве лучшего клуба континента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Шесть казахстанских боксеров сразятся за награды 12 сентября
Спорт
07:50, Сегодня
Шесть казахстанских боксеров сразятся за награды 12 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: