Победитель Лиги чемпионов УЕФА на время остался без главного тренера

Лучший клуб Европы прошлого сезона, французский ПСЖ, вернулся к тренировкам после отборочных игр ЧМ-2026. Однако первое занятие прошло без основного наставника Луиса Энрике, который сломал ключицу, когда упал с велосипеда на прошлой неделе, сообщает Zakon.kz.

По сведениям издания As, 55-летний испанский специалист на днях успешно перенес операцию у себя на родине и сейчас находится под наблюдением.

Но, скорее всего, он не поможет своим подопечным 14 сентября, в ближайшем матче Лиги 1, где ПСЖ в рамках четвертого тура сыграет с "Лансом".

Вместо Луиса Энрике функции исполняющего обязанности главного тренера будет исполняет его помощник Рафель Поль, который уже провел тренировку с футболистами.

38-летний Поль будет заменять Энрике, пока тот полностью не восстановится после перелома ключицы.

Еще точно не известно, сможет ли испанский наставник вернуться к руководству командой до первого тура Лиги чемпионов УЕФА, когда "парижане" встречаются с итальянской "Аталантой" в ночь на 18 сентября.

ПСЖ вступает в новый сезон еврокубков в качестве лучшего клуба континента.