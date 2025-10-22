Два грозных соперника "Кайрата" вошли в тройку лидеров Лиги чемпионов

В ночь на 22 октября завершились матчи первого игрового дня третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по исходу которых "Интер" и "Арсенал" расположились в списке лучших команд, сообщает Zakon.kz.

Как известно, два вышеуказанных клуба скоро предстанут оппонентами казахстанского "Кайрата" в последующих играх самого престижного футбольного турнира Европы.

И первый визит алматинская дружина осуществит уже 6 ноября, когда сразится на "Сан-Сиро" против итальянского "Интера".

Перед этим рандеву "черно-синие" в рамках третьего тура нынешнего турнира на выезде разгромили бельгийский "Юнион" – 4:0.

Этот результат позволил "нерадзурри" подняться на вторую строчку общей таблицы Лиги чемпионов с активом в 9 очков.

На третьей позиции данной таблицы располагается "Арсенал" (9 баллов), еще один предстоящий соперник "Кайрата".

С "лондонцами" мы встречаемся в ночь на 29 января 2026 года в рамках 8-го тура.

Минувшей ночью "аристократы" на своей арене не испытали проблем в поединке с мадридским "Атлетико" – 4:0.

Первой звездой матча признан лучший снайпер 2024 года и новичок "Арсенала" Виктор Дьокереш, который оформил дубль, забив впервые после девяти сухих игр.

Сам "Кайрат" накануне наконец-то набрал первый исторический балл в основной стадии Лиги чемпионов, сыграв вничью дома с кипрским "Пафосом" – 0:0. Ранее мы на выезде уступили "Спортингу" (1:4) и проиграли в Алматы "Реалу" (0:5).