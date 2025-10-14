#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Спорт

"Легенда", "Машина", "Мой герой": Казнет поздравляет Темирлана Анарбекова с днем рождения

Темирлан Анарбеков, голкипер, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 11:37 Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Голкипер алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков сегодня, 14 октября 2025 года, вновь купается в любви и внимании поклонников футбола. Спортсмен празднует день рождения, ему исполнилось 22 года, сообщает Zakon.kz.

Так, Анарбеков поделился кадрами поздравлений его друзей. Казахстанский актер Улан Адамбаев в ночь пришел к футболисту с тортом.

С поздравлениями выступил и сам клуб "Кайрат".

"Поздравляем Темирлана с днем рождения и желаем крепкого здоровья, скорейшего возвращения на поле, побольше "сухих" матчей, ярких сейвов и больших побед вместе с командой!"Пресс-служба ФК "Кайрат"

Также в администрации решили напомнить интересные моменты биографии футболиста.

Темирлан родился в Атырау и сделал первые шаги в футболе в родном клубе. С ноября 2017 года он стал воспитанником Академии "Кайрата".

В 2020-м, когда ему было всего 17 лет, Анарбеков дебютировал за основную команду в матче Премьер-лиги против "Тараза" (0:1).

В 2022 году он капитанил в составе "Кайрат-Жастар", выступающего в Первой лиге Казахстана. Сезон 2024 года Темирлан провел в аренде в столичном "Женисе", где вместе с командой дошел до финала Кубка лиги.

26 августа 2025 года наступил звездный час молодого вратаря: в решающем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Селтика" (0:0) он в серии пенальти отразил три удара и впервые в истории вывел "Кайрат" в элиту европейского футбола.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 11:37
"Донер, экскурсия и сын в честь тебя": фанаты штурмуют Instagram героя "Кайрата"

Однако 14 сентября на 10-й минуте матча "Кайрата" против "Актобе" Анарбеков получил серьезную травму – перелом челюсти – и покинул поле на носилках.

10 октября болельщикам "Кайрата" сообщили хорошую новость про Анарбекова: он вернулся к тренировкам.

Несмотря на кратковременное отсутствие, Анарбеков все так же пользуется популярностью. Пользователи Казнета наперебой желают ему здоровья и побед.

  • Будь всегда крепким и стойким.
  • Всего наилучшего! Красивых побед.
  • Возведи "Кайрат" еще на уровень выше.
  • С днем рождения, чемпион.
  • Легенда.
  • Крепко жму руку!
  • Успехов вам, здоровья и карьерного роста. Пусть сбываются мечты и все цели будут достижимы.
  • С днем рождения, мой герой.
  • Скорее возвращайтесь.
  • С др, машина.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Болельщикам "Кайрата" сообщили хорошую новость про Темирлана Анарбекова
18:21, 10 октября 2025
Болельщикам "Кайрата" сообщили хорошую новость про Темирлана Анарбекова
21-летний герой "Кайрата" Темирлан Анарбеков впервые обратился к казахстанцам
16:42, 28 августа 2025
21-летний герой "Кайрата" Темирлан Анарбеков впервые обратился к казахстанцам
Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль
23:36, 04 октября 2025
Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: