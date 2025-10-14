"Легенда", "Машина", "Мой герой": Казнет поздравляет Темирлана Анарбекова с днем рождения

Голкипер алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков сегодня, 14 октября 2025 года, вновь купается в любви и внимании поклонников футбола. Спортсмен празднует день рождения, ему исполнилось 22 года, сообщает Zakon.kz.

Так, Анарбеков поделился кадрами поздравлений его друзей. Казахстанский актер Улан Адамбаев в ночь пришел к футболисту с тортом.

С поздравлениями выступил и сам клуб "Кайрат".

"Поздравляем Темирлана с днем рождения и желаем крепкого здоровья, скорейшего возвращения на поле, побольше "сухих" матчей, ярких сейвов и больших побед вместе с командой!" Пресс-служба ФК "Кайрат"

Также в администрации решили напомнить интересные моменты биографии футболиста.

Темирлан родился в Атырау и сделал первые шаги в футболе в родном клубе. С ноября 2017 года он стал воспитанником Академии "Кайрата".

В 2020-м, когда ему было всего 17 лет, Анарбеков дебютировал за основную команду в матче Премьер-лиги против "Тараза" (0:1).

В 2022 году он капитанил в составе "Кайрат-Жастар", выступающего в Первой лиге Казахстана. Сезон 2024 года Темирлан провел в аренде в столичном "Женисе", где вместе с командой дошел до финала Кубка лиги.

26 августа 2025 года наступил звездный час молодого вратаря: в решающем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Селтика" (0:0) он в серии пенальти отразил три удара и впервые в истории вывел "Кайрат" в элиту европейского футбола.

Однако 14 сентября на 10-й минуте матча "Кайрата" против "Актобе" Анарбеков получил серьезную травму – перелом челюсти – и покинул поле на носилках.

10 октября болельщикам "Кайрата" сообщили хорошую новость про Анарбекова: он вернулся к тренировкам.

Несмотря на кратковременное отсутствие, Анарбеков все так же пользуется популярностью. Пользователи Казнета наперебой желают ему здоровья и побед.