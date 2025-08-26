"Только ты можешь спасти всю страну": футбольные фанаты назвали Анарбекова героем

Вратарь казахстанского клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков на фоне матча с шотландским "Селтиком" стал настоящим национальным героем, сообщает Zakon.kz.

Футбольные фанаты буквально взорвались комментариями под его последним постом в Instagram:

– Молодец, брат! Отличной карьеры, счастливой жизни! – Брат, пожалуйста, только ты можешь спасти всю страну. – Это все ты! Рахмет! – Настоящий джигит! – Я назову своего ребенка Темирлан! – Пусть Аллах хранит вас от дурных глаз! – Отличная игра, тигр!







В ночь на 27 августа завершился матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором казахстанский "Кайрат" по пенальти обыграл шотландский "Селтик" со счетом 3:2.



Ранее сообщалось, что впервые на Центральном стадионе Алматы прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА.

