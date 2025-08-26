"Только ты можешь спасти всю страну": футбольные фанаты назвали Анарбекова героем
Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Вратарь казахстанского клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков на фоне матча с шотландским "Селтиком" стал настоящим национальным героем, сообщает Zakon.kz.
Футбольные фанаты буквально взорвались комментариями под его последним постом в Instagram:
– Молодец, брат! Отличной карьеры, счастливой жизни!
– Брат, пожалуйста, только ты можешь спасти всю страну.
– Это все ты! Рахмет!
– Настоящий джигит!
– Я назову своего ребенка Темирлан!
– Пусть Аллах хранит вас от дурных глаз!
– Отличная игра, тигр!
В ночь на 27 августа завершился матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором казахстанский "Кайрат" по пенальти обыграл шотландский "Селтик" со счетом 3:2.
Ранее сообщалось, что впервые на Центральном стадионе Алматы прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА.
