Спорт

"Только ты можешь спасти всю страну": футбольные фанаты назвали Анарбекова героем

Темирлан Анарбеков стал национальным героем, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 01:13 Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Вратарь казахстанского клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков на фоне матча с шотландским "Селтиком" стал настоящим национальным героем, сообщает Zakon.kz.

Футбольные фанаты буквально взорвались комментариями под его последним постом в Instagram:

– Молодец, брат! Отличной карьеры, счастливой жизни!

– Брат, пожалуйста, только ты можешь спасти всю страну.

– Это все ты! Рахмет!

– Настоящий джигит!

– Я назову своего ребенка Темирлан!

– Пусть Аллах хранит вас от дурных глаз!

– Отличная игра, тигр!


В ночь на 27 августа завершился матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором казахстанский "Кайрат" по пенальти обыграл шотландский "Селтик" со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что впервые на Центральном стадионе Алматы прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
