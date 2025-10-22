Более 370 спортсменов боролись за "золото" чемпионата Казахстана по боксу

В Семее завершился чемпионат Казахстана по боксу. Турнир собрал многих сильнейших спортсменов страны, которые бились не только за медали, но и за возможность попасть в состав сборной, сообщает Zakon.kz.

В этом году в чемпионате принял участие 371 боксер из разных регионов страны. "Освобождение" получили победители и призеры прошедшего в Ливерпуле (Великобритания) чемпионата мира.

При этом ЧРК прошел в новых весовых категориях, утвержденных World Boxing. Ниже представлены имена всех победителей и призеров соревнований.

Мужчины

"Золото": Даниял Сабит (до 50 кг), Сакен Бибосынов (до 55 кг), Серик Темиржанов (до 60 кг), Санатали Тольтаев (до 65 кг), Абылайхан Жусупов (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Ерасыл Жакпеков (до 80 кг), Даулет Толемисов (до 85 кг), Сагындык Тогамбай (до 90 кг), Нурлан Сапарбай (свыше 90 кг).

"Серебро": Бекзат Алдамжаров (до 50 кг), Нурсултан Алтынбек (до 55 кг), Бибарыс Жексен (до 60 кг), Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг), Фарух Тохтасынов (до 70 кг), Тимур Нурсеитов (до 75 кг), Диас Молжигитов (до 80 кг), Султанбек Айбарулы (до 85 кг), Нурмагамбет Юсупов (до 90 кг), Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг).

"Бронза": Нурсултан Нуриденов (до 50 кг), Нурзат Онгаров (до 50 кг), Тимур Кабдешов (до 55 кг), Бексултан Боранбек (до 55 кг), Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Даулет Молдашев (до 60 кг), Абдыгалы Абдикерим (до 65 кг), Илья Калинин (до 65 кг), Нурбек Мурсал (до 70 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 70 кг), Аман Конысбеков (до 75 кг), Талгат Шайкен (до 75 кг), Санжар-Али Бегалиев (до 80 кг), Азамат Бектас (до 80 кг), Бекзат Танатар (до 85 кг), Даурен Мамыр (до 85 кг), Данияр Рахымбердинов (до 90 кг), Онталап Рахманов (до 90 кг), Даниял Сапарбай (свыше 90 кг), Нурасыл Асылхан (свыше 90 кг).

Женщины

"Золото": Айгерим Саттыбаева (до 48 кг), Жазира Оракбаева (до 51 кг), Элина Базарова (до 54 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Римма Волосенко (до 60 кг), Лаура Есенгельды (до 65 кг), Бахыт Сейдыш (до 70 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг), Надежда Рябец (до 80 кг), Валерия Аксенова (свыше 80 кг).

"Серебро": Анель Кудайберген (до 48 кг), Анита Адишева (до 51 кг), Жайна Шекербекова (до 54 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг), Анар Турсунбек (до 60 кг), Аружан Жанабаева (до 65 кг), Мадина Нуршаева (до 70 кг), Мария Сидоренко (до 75 кг), Анастасия Рылина (до 80 кг), Асель Токтасын (свыше 80 кг).

"Бронза": Акбота Болат (до 48 кг), Елянур Турганова (до 48 кг), Жансая Рахымберды (до 51 кг), Анжа Садуакасова (до 51 кг), Сымбат Алиаскар (до 54 кг), Анель Сакыш (до 54 кг), Айдана Забынбекова (до 57 кг), Виктория Байдукова (до 57 кг), Евгения Графеева (до 60 кг), Аяжан Ермек (до 60 кг), Жасмин Кизатова (до 65 кг), Акнар Ишанова (до 65 кг), Анастасия Баязитова (до 70 кг), Мерей Ибрагимова (до 70 кг), Назерке Болат (до 75 кг), Азиза Исина (до 75 кг), Жибек Жараскызы (до 80 кг), Гузаль Садыкова (до 80 кг), Дина Исламбекова (свыше 80 кг), Панар Сейитханкызы (свыше 80 кг).

В общекомандном зачете первое место заняла Туркестанская область, второе – у Алматы, третьим стал Шымкент.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион по боксу "уничтожил" оппонента на чемпионате Казахстана.