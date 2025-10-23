Третий тур Лиги чемпионов УЕФА стал исторически рекордным по голам
Фото: Zakon.kz
21 и 22 октября в рамках игр третьего тура общего этапа Лиги чемпионов командами был забит 71 гол за 18 матчей, что явилось новым рекордом турнира, сообщает Zakon.kz.
Ранее в истории этих соревнований так много команды не забивали, прежние цифры были на отметке 67 мячей.
И теперь этот рекорд равняется 71-му взятию ворот за один тур Лиги чемпионов УЕФА.
Самым результативным матчем прошедшего тура стал поединок, который прошел 21 октября, между немецким "Байером" и французским ПСЖ, где было забито 9 мячей (2:7 в пользу гостей).
Далее снайперская активность наблюдалось еще в двух играх: ПСВ – "Наполи" 6:2 и "Барселона" – "Олимпиакос" 6:1.
Самыми "жадными" на голы оказались игроки в матчах: "Кайрат" – "Пафос", "Аталанта" – "Славия-Прага" и "Монако" – "Тоттенхэм". Все эти три встречи закончились нулевыми исходами.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript