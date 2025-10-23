Выяснилось положение "Кайрата" после третьего тура Лиги чемпионов

По итогам третьего тура общего этапа Лиги чемпионов в турнирной таблице лидирует французский ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, за ним расположились мюнхенская "Бавария, миланский "Интер", лондонский "Арсенал", мадридский "Реал", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл Юнайтед".

"Кайрат" после ничьей с кипрским "Пафосом (0:0) занимает 34-е место в турнирной таблице. Алматинцы, набравшие одно очко, опережают португальскую "Бенфику" и амстердамский "Аякс".

В следующем туре Лиги чемпионов 6 ноября "Кайрат" в гостях сыграет с миланским "Интером".

