Выяснилось положение "Кайрата" после третьего тура Лиги чемпионов
Фото: Zakon.kz
По итогам третьего тура общего этапа Лиги чемпионов в турнирной таблице лидирует французский ПСЖ, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, за ним расположились мюнхенская "Бавария, миланский "Интер", лондонский "Арсенал", мадридский "Реал", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл Юнайтед".
"Кайрат" после ничьей с кипрским "Пафосом (0:0) занимает 34-е место в турнирной таблице. Алматинцы, набравшие одно очко, опережают португальскую "Бенфику" и амстердамский "Аякс".
В следующем туре Лиги чемпионов 6 ноября "Кайрат" в гостях сыграет с миланским "Интером".
Ранее новый пост Темирлана Анарбекова вызвал восторг у фанатов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript