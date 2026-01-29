#Казахстан в сравнении
Спорт

"Арсенал" после успеха над "Кайратом" вошел в историю Лиги чемпионов

Футбол Рекорд ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 11:37
По итогам игр общего этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский "Арсенал" стал первым клубом, который выиграл все восемь матчей прошедшего раунда, что ранее не удавалось никому, сообщает Zakon.kz.

В заключительном туре "канониры" дома обыграли алматинский "Кайрат" со счетом 3:2 и закрыли данную стадию турнира на первом месте в таблице, набрав максимальные 24 очка.

Тем самым "Арсенал" улучшил прежнее достижение "Ливерпуля", который год назад становился победителем общего этапа Лиги чемпионов, добившись семи побед при новом формате турнира.

"Горжусь игроками и нашими результатами на первом этапе турнира. Выиграть восемь матчей подряд в Лиге чемпионов очень сложно, сами видите, что происходило с другими командами, так что нам надо это признать. Игра против "Кайрата" началась очень хорошо, учитывая все замены. Все показали именно такое отношение к делу, какое и необходимо, какое мы и требовали. Есть разочарование от того, что мы пропустили два гола, а также от уровня эффективности, потому что должны были забить намного больше голов". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Стоит напомнить, что "пушкари" независимо от матча с "Кайратом" первыми гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА еще неделю назад.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
