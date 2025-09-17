Будущий соперник "Кайрата" вышел в лидеры общей таблицы Лиги чемпионов

В первый игровой день стартового тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА прошли матчи с участием будущих оппонентов казахстанского "Кайрата", одним из которых считается лондонский "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

"Канониры" свой стартовый поединок проводили на испанском стадионе "Сан-Мамес Баррия" против "Атлетико" из Бильбао.

Гостевой матч закончился со счетом 2:0 в пользу "пушкарей", что позволило им сразу прыгнуть на вторую строчку турнирной таблицы из 36-ти команд после первого игрового дня.

У лондонского клуба победные голы забили Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард.

"Первые 25 минут были тяжелыми, но после перерыва мы доминировали. Атмосфера тут, пожалуй, одна из лучших, в которых мне приходилось играть, учитывая стиль игры соперника, интенсивный, богатый на голы. В итоге условия матча поспособствовали нашей победе, очень доволен". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Набрав три очка, "Арсенал" в общей таблице уступает первое место "Юниону" только по дополнительным показателям.

Бельгийский коллектив в минувшую ночь одержал историческую победу в Лиге чемпионов, переиграв на выезде голландский ПСВ.

Призовую тройку в таблице лучших команд Европы после первого игрового дня замыкает азербайджанский "Карабах".