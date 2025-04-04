Первые кадры выписки из роддома: Сора Рахмонова раскрыла имя первенца

Сестра прославленного казахстанского бойца UFC и трехкратная чемпионка мира по рукопашному бою Сора Рахмонова сегодня, 4 апреля 2025 года, опубликовала в Instagram видео выписки из роддома, сообщает Zakon.kz.

Ранее депутат маслихата Алматинской области и мастер спорта по джиу-джитсу Нурсултан Орынбасаров рассказал, что он и его супруга Сора впервые стали родителями.

В свою очередь сестра Шавката Рахмонова раскрыла имя новорожденной дочери и назвала дату ее рождения.

"Томирис Нурсултанкызы. 30.03.2025. Пусть и у вас будет такое же счастье", – написала Сора.

В Stories счастливая мама показала букеты, которые получила в честь важного семейного события, а также обратилась к поздравляющим:

"Спасибо за ваши поздравления".

Фото: Instagram/sora_rakhmonova_

О том, что Нурсултан Орынбасаров сделал предложение руки и сердца Соре Рахмоновой, стало известно в конце ноября 2023 года. Через некоторое время возлюбленные провели священный ритуал неке қию. Узату той (проводы невесты) прошел в начале декабря. Провожала невесту певица и заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова. Затем сестра Шавката Рахмонова делилась кадрами со свадьбы.