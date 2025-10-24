#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Спорт

Участник Лиги чемпионов Шерхан Калмурза пропустил гол с центра поля

Футбол Гол Кайрат-Жастар, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 16:32 Фото: Instagram/f.c.kairat
24 октября 2025 года в Алматы прошел матч 26-го тура ЧРК по футболу среди команд первой лиги, где встречались местный "Кайрат-Жастар" и столичный SD Family, сообщает Zakon.kz.

Ворота алматинского коллектива в этой игре защищал 18-летний голкипер Шерхан Калмурза, который совсем недавно был первым номером основного "Кайрата" и выступал в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

В матче против "астанчан" у молодого, но уже популярного вратаря все складывалось прекрасно, его коллеги крупно вели в счете – 4:0.

Но на 83-й минуте гости забили курьезный гол в ворота Шерхана. Игрок SD Family Артур Дадаханов без передачи на партнера с самого центра пнул мяч и перекинул за шею Калмурзы.

В итоге хавбек соперничающей команды воспользовался оплошностью Шерхана Калмурзы и забил, скорее всего, самый красивый гол сезона в первой лиге.

А для самого вратаря это будет большим уроком в будущих играх за "Кайрат" и молодежную сборную Казахстана. Встреча закончилась успехом хозяев поля со счетом 5:1.

Шерхан, несмотря на то, что пропустил девять мячей в двух матчах Лиги чемпионов УЕФА, заслужил у болельщиков уважение и признание.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Видеообзор матча "Кайрата" в Лиге чемпионов с историческим голом Сатпаева
10:50, 09 июля 2025
Видеообзор матча "Кайрата" в Лиге чемпионов с историческим голом Сатпаева
"Кайрат" и "Пафос" не забили голов в матче Лиги чемпионов УЕФА
23:40, 21 октября 2025
"Кайрат" и "Пафос" не забили голов в матче Лиги чемпионов УЕФА
Шерхан Калмурза получил ректорский образовательный грант
16:31, 06 октября 2025
Шерхан Калмурза получил ректорский образовательный грант
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: