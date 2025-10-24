Участник Лиги чемпионов Шерхан Калмурза пропустил гол с центра поля

24 октября 2025 года в Алматы прошел матч 26-го тура ЧРК по футболу среди команд первой лиги, где встречались местный "Кайрат-Жастар" и столичный SD Family, сообщает Zakon.kz.

Ворота алматинского коллектива в этой игре защищал 18-летний голкипер Шерхан Калмурза, который совсем недавно был первым номером основного "Кайрата" и выступал в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

В матче против "астанчан" у молодого, но уже популярного вратаря все складывалось прекрасно, его коллеги крупно вели в счете – 4:0.

Но на 83-й минуте гости забили курьезный гол в ворота Шерхана. Игрок SD Family Артур Дадаханов без передачи на партнера с самого центра пнул мяч и перекинул за шею Калмурзы.

В итоге хавбек соперничающей команды воспользовался оплошностью Шерхана Калмурзы и забил, скорее всего, самый красивый гол сезона в первой лиге.

А для самого вратаря это будет большим уроком в будущих играх за "Кайрат" и молодежную сборную Казахстана. Встреча закончилась успехом хозяев поля со счетом 5:1.

Шерхан, несмотря на то, что пропустил девять мячей в двух матчах Лиги чемпионов УЕФА, заслужил у болельщиков уважение и признание.