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Спорт

Видеообзор матча "Кайрата" в Лиге чемпионов с историческим голом Сатпаева

Футбол Исторический Гол, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 10:50 Фото: Instagram/f.c.kairat
В Любляне (Словения) прошел первый матч стартового раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, где местная "Олимпия" разошлась миром с алматинским "Кайратом" – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел на арене "Стожице", где счет открыли гости, и сделал это 16-летний казахстанский талант Дастан Сатпаев. 

Форвард "Кайрата" поразил ворота хозяев на 59-й минуте, а также вошел в историю, как самый молодой казахстанский игрок, который забил в Лиге чемпионов УЕФА.

Он отличился в возрасте – 16 лет, 10 месяцев и 26 дней.

Но недолго длилась радость наших футболистов спустя семь минут Диогу Пинту вернул равенство на табло.

После завершения встречи главный тренер чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин подвел итоги первого противостояния.

Ответная игра между "Кайратом" и "Олимпией" пройдет на Центральном стадионе Алматы 15 июля.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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