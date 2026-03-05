"Мы не друзья": Бублик высказался о лидерах мирового рейтинга

10-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик рассказал о взаимоотношениях с лидерами мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанец восхищался "Большой тройкой", но они не друзья.

"С Карлосом и Янником отношения немного проще, потому что я уже был в туре, когда они появились. Они привносят много нового в игру. Карлос – забавный и очень шумный парень. Янник больше холодный, по крайней мере, на корте. За его пределами он приятный человек. Здорово было бы встретиться с ними, бросить вызов", – цитирует Бублика Punto de Break.

Бублик во втором круге турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэлсе (США) сыграет с победителем матча Майкл Чжен (США) – Артур Казо (Франция).

Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик назвал свою версию главных триумфаторов в 2026 году, где упомянул третью ракетку WTA из Казахстана Елену Рыбакину.