82-летний бегун поразил своей выносливостью на марафоне в Астане

82-летний астанчанин пробежал 10 км и вдохновил не только болельщиков, но и других бегунов, сообщает Zakon.kz.

Управление физической культуры и спорта Астаны с гордостью поделилось впечатляющим примером на своей страничке в соцсетях, выложило видео 82-летнего столичного жителя, который на массовом забеге с легкостью преодолел 10 км.

"Если есть желание, никогда не поздно. Уникальный участник массового забега удивил болельщиков – это 82-летний Амангельды Досжанов, который пробежал 10 км за 1 час 23 минуты". Управление физической культуры и спорта Астаны

В ведомстве рассказали, что Амангельды ата начал бегать только в 79 лет. Сейчас он регулярно преодолевает 5-10 км три раза в неделю. В частности, он тренируется на аллее народных музыкантов и парк "Жеруйык".

В управлении добавили, что казахстанцы тоже умеют вести здоровый образ жизни. Главное – желание.

Представительница команды Казахстана по ММА Амелина Бакиева завоевала золотую медаль юношеских Азиатских игр-2025.