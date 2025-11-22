Лучший фигурист Казахстана Шайдоров вышел в финал серии Гран-при

В Хельсинки завершился заключительный этап мужской части серии Гран-при по фигурному катанию. Победителем стал японский спортсмен Юма Кагияма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, по итогам всех шести этапов определились фигуристы, которые получили право выступить в финале. Представитель Казахстана Михаил Шайдоров вошел в шестерку сильнейших и квалифицировался в решающий раунд с пятым результатом.

В финал Гран-при прошли:

Никита Малинин (США) – 30 очков;

Юма Кагияма (Япония) – 30 очков;

Шун Сато (Япония) – 28 очков;

Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 26 очков;

Михаил Шайдоров (Казахстан) – 24 очка;

Дэниэль Грассль (Италия) – 20 очков.

Финал серии Гран-при пройдет в японской Нагое с 4 по 7 декабря.

А ранее 56 казахстанских атлетов из 97 вошли в число призеров VI Игр исламской солидарности, которые завершились сегодня, 22 ноября, в Эр-Рияде.

