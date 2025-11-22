Лучший фигурист Казахстана Шайдоров вышел в финал серии Гран-при
Фото: Instagram/isufigureskating
В Хельсинки завершился заключительный этап мужской части серии Гран-при по фигурному катанию. Победителем стал японский спортсмен Юма Кагияма, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sportarena.kz, по итогам всех шести этапов определились фигуристы, которые получили право выступить в финале. Представитель Казахстана Михаил Шайдоров вошел в шестерку сильнейших и квалифицировался в решающий раунд с пятым результатом.
В финал Гран-при прошли:
- Никита Малинин (США) – 30 очков;
- Юма Кагияма (Япония) – 30 очков;
- Шун Сато (Япония) – 28 очков;
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 26 очков;
- Михаил Шайдоров (Казахстан) – 24 очка;
- Дэниэль Грассль (Италия) – 20 очков.
Финал серии Гран-при пройдет в японской Нагое с 4 по 7 декабря.
А ранее 56 казахстанских атлетов из 97 вошли в число призеров VI Игр исламской солидарности, которые завершились сегодня, 22 ноября, в Эр-Рияде.
