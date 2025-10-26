Казахстан завоевал "золото" по велоспорту на юношеской Азиаде

26 октября 2025 года Анель Ташбай принесла Казахстану золотую медаль юношеских Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

Золотая медаль Анель Ташбай стала пятой в копилке сборной РК на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), сообщили в НОК РК.

Ташбай стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом. Спортсменка преодолела дистанцию за 17:06.05.

Ранее Казахстан завоевал два "золота" по ММА на Азиаде: отличились Амелина Бакиева и Санжар Картай.