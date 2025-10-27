#АЭС в Казахстане
Спорт

Выяснилось, какое место занимает Казахстан в таблице на Азиатских играх в Бахрейне

Спортсмены, флаг, девушка, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 05:40 Фото: НОК РК
В Бахрейне завершаются юношеские Азиатские игры. После очередного соревновательного дня на Азиаде Казахстан существенно улучшил свои позиции в медальном зачете, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, теперь медальная таблица выглядит так:

  • 1. Китай: 34 "золота", 24 "серебра", 11 "бронз";
  • 2. Узбекистан: 14 "золота", 5 "серебра", 9 "бронз";
  • 3. Таиланд: 13 "золото", 12 "серебра", 5 "бронз";
  • …5. Казахстан: 9 "золото", 8 "серебро", 18 "бронз".

Ранее стало известно, что еще одно "золото" юношеской Азиады принесла Казахстану команда по пляжному волейболу. Помимо этого, легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады.

Аксинья Титова
