Выяснилось, какое место занимает Казахстан в таблице на Азиатских играх в Бахрейне
Фото: НОК РК
В Бахрейне завершаются юношеские Азиатские игры. После очередного соревновательного дня на Азиаде Казахстан существенно улучшил свои позиции в медальном зачете, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, теперь медальная таблица выглядит так:
- 1. Китай: 34 "золота", 24 "серебра", 11 "бронз";
- 2. Узбекистан: 14 "золота", 5 "серебра", 9 "бронз";
- 3. Таиланд: 13 "золото", 12 "серебра", 5 "бронз";
- …5. Казахстан: 9 "золото", 8 "серебро", 18 "бронз".
Ранее стало известно, что еще одно "золото" юношеской Азиады принесла Казахстану команда по пляжному волейболу. Помимо этого, легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады.
