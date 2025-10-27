Выяснилось, какое место занимает Казахстан в таблице на Азиатских играх в Бахрейне

Фото: НОК РК

В Бахрейне завершаются юношеские Азиатские игры. После очередного соревновательного дня на Азиаде Казахстан существенно улучшил свои позиции в медальном зачете, сообщает Zakon.kz.

