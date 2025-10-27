Звезды "Кайрата" поделились кадрами после победы на КПЛ

Фото: Instagram/d.satpayev

Звездный голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков и нападающий Дастан Сатпаев поделились кадрами, где запечатлены эмоции команды после чемпионства в КПЛ, сообщает Zakon.kz.

Первым эмоциональные кадры опубликовал Темирлан Анарбеков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Temirlan Anarbekov (@anarbekov_temirlan77) Подписчики в комментариях поздравили и поблагодарили вратаря "желто-черных": Поздравляю, Темирлан! Спасибо за красивую игру!

Поздравляю! На следующий год в ЛЧ ждем реванш с "Реалом", ну или "Барселону" с Ямалем!

Темирлан лучший! Следом за ним кадры опубликовал Дастан Сатпаев. Комментаторы также поздравили звездного игрока и пожелали успехов: Талант!

Причина чемпионства!

Ты просто молодец, Дастан! 26 октября "Кайрат" сыграл вничью с "Астаной" и отстоял титул чемпиона Казахстана.

