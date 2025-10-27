Звезды "Кайрата" поделились кадрами после победы на КПЛ
Фото: Instagram/d.satpayev
Звездный голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков и нападающий Дастан Сатпаев поделились кадрами, где запечатлены эмоции команды после чемпионства в КПЛ, сообщает Zakon.kz.
Первым эмоциональные кадры опубликовал Темирлан Анарбеков.
Подписчики в комментариях поздравили и поблагодарили вратаря "желто-черных":
- Поздравляю, Темирлан! Спасибо за красивую игру!
- Поздравляю! На следующий год в ЛЧ ждем реванш с "Реалом", ну или "Барселону" с Ямалем!
- Темирлан лучший!
Следом за ним кадры опубликовал Дастан Сатпаев.
Комментаторы также поздравили звездного игрока и пожелали успехов:
- Талант!
- Причина чемпионства!
- Ты просто молодец, Дастан!
26 октября "Кайрат" сыграл вничью с "Астаной" и отстоял титул чемпиона Казахстана.
