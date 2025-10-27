#АЭС в Казахстане
Спорт

Звезды "Кайрата" поделились кадрами после победы на КПЛ

футболисты, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 15:18 Фото: Instagram/d.satpayev
Звездный голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков и нападающий Дастан Сатпаев поделились кадрами, где запечатлены эмоции команды после чемпионства в КПЛ, сообщает Zakon.kz.

Первым эмоциональные кадры опубликовал Темирлан Анарбеков.

Подписчики в комментариях поздравили и поблагодарили вратаря "желто-черных":

  • Поздравляю, Темирлан! Спасибо за красивую игру!
  • Поздравляю! На следующий год в ЛЧ ждем реванш с "Реалом", ну или "Барселону" с Ямалем!
  • Темирлан лучший!

Следом за ним кадры опубликовал Дастан Сатпаев.

Комментаторы также поздравили звездного игрока и пожелали успехов:

  • Талант!
  • Причина чемпионства!
  • Ты просто молодец, Дастан!

26 октября "Кайрат" сыграл вничью с "Астаной" и отстоял титул чемпиона Казахстана.

Айсулу Омарова
