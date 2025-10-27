Бублик не пожал руку сопернику после успеха на старте парижского "Мастерса"

27 октября в столице Франции стартовал крупный мужской турнир с участием всех лучших теннисистов мира. Одним из участников знаменитого парижского "Мастерса" является первая ракетка Казахстана Александр Бублик, который уже успел отличиться на этих состязаниях, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист нашей страны открыл французские соревнования с победы над 47-м номером ATP австралийцем Алексеем Попыриным.

Поединок протяженностью 1 час и 14 минут завершился успехом Бублика – 6:4, 6:3.

По традиции после окончания игры теннисисты должны пожать руки друг другу, но казахстанец поблагодарил только рефери. Ранее в одном из своих интервью Александр высказался, что не подает руку тем спортсменам, к кому испытывает личную неприязнь.

Теперь соперником 16-й ракетки мира во втором круге "Мастерса" будет победитель встречи Корентен Муте (Франция) – Рейлли Опелка (США).

Александр Бублик приехал в Париж из Вены, где отыграл турнир АТР 500, уступив только в четвертьфинале итальянцу Яннику Синнеру.