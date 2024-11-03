Астанинский "Барыс" сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком" в домашнем матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Фаворитом данного противостояния по мнению букмекеров был российский коллектив, который шел на серии из трех поражений.

Первый период остался за гостями с минимальным счетом, во втором Кирилл Савицкий положение выровнял, все решала заключительная двадцатиминутка, где Алихан Асетов подрался с Владиславом Леонтьевым, но ничего не изменилось, как и в овертайм, а в серии буллитов сильнее оказался "Барыс".

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия) 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0):

0:1 – 19:35 Лещенко (Барбер, Митякин). В большинстве

1:1 – 29:44 Савицкий (Камалов, Муратов). В большинстве

2:1 – 65:00 Муратов. Буллит

Вратари: Бояркин – Долганов

Штраф: 15:15 (4:4, 2:2, 7:9, 2:0).

5 ноября "Барыс" дома примет казанский "Ак Барс".



Ранее сообщалось, что "Барыс" вернул голкипера Андрея Шутова.