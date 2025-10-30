#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Спорт

В "Кайрате" отреагировали на слухи об "увольнении" Александра Заруцкого

вратари ФК &quot;Кайрат&quot; с тренером, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 16:01 Фото: Instagram/f.c.kairat
В социальных сетях появилась информация о якобы уходе из футбольного клуба "Кайрат" 32-летнего вратаря Александра Заруцкого. На это отреагировали в пресс-службе алматинского ФК и сам голкипер, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 29 октября 2025 года, ряд СМИ со ссылкой на своих инсайдеров объявили об "увольнении" Заруцкого из "Кайрата". Отмечалось, что он якобы решил не продлевать контракт с желто-черными.

"Ради хайпа люди готовы на все, даже распространять недостоверную информацию! Тот момент, когда хайп важнее чести!" – резко отреагировал Александр на слухи в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/zarik_1_

Также информацию об уходе опытного голкипера опровергли и в алматинском футбольном клубе.

"Информация не соответствует действительности. На данный момент клубом активно ведется работа по переговорам со всеми игроками, у кого истекают контракты в конце сезона. Александр Заруцкий по сей день остается важным игроком команды", – заявили в пресс-службе ФК "Кайрат" сегодня, 30 октября.

23 октября 2025 года в "Кайрате" поделились радостной новостью – их вратарь Александр Заруцкий вернулся к тренировкам после тяжелой травмы, которую получил в августе в Глазго в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против "Селтика".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Александр Кержаков покидает ФК "Кайрат"
12:00, 03 сентября 2024
Александр Кержаков покидает ФК "Кайрат"
Александр Кержаков объяснил уход из "Кайрата", не раскрыв подробностей
15:00, 03 сентября 2024
Александр Кержаков объяснил уход из "Кайрата", не раскрыв подробностей
Александр Кержаков возглавил алматинский "Кайрат"
14:09, 29 мая 2024
Александр Кержаков возглавил алматинский "Кайрат"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: