В "Кайрате" отреагировали на слухи об "увольнении" Александра Заруцкого

В социальных сетях появилась информация о якобы уходе из футбольного клуба "Кайрат" 32-летнего вратаря Александра Заруцкого. На это отреагировали в пресс-службе алматинского ФК и сам голкипер, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 29 октября 2025 года, ряд СМИ со ссылкой на своих инсайдеров объявили об "увольнении" Заруцкого из "Кайрата". Отмечалось, что он якобы решил не продлевать контракт с желто-черными.

"Ради хайпа люди готовы на все, даже распространять недостоверную информацию! Тот момент, когда хайп важнее чести!" – резко отреагировал Александр на слухи в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/zarik_1_

Также информацию об уходе опытного голкипера опровергли и в алматинском футбольном клубе.

"Информация не соответствует действительности. На данный момент клубом активно ведется работа по переговорам со всеми игроками, у кого истекают контракты в конце сезона. Александр Заруцкий по сей день остается важным игроком команды", – заявили в пресс-службе ФК "Кайрат" сегодня, 30 октября.

23 октября 2025 года в "Кайрате" поделились радостной новостью – их вратарь Александр Заруцкий вернулся к тренировкам после тяжелой травмы, которую получил в августе в Глазго в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против "Селтика".