Спорт

Еще один вратарь "Кайрата" вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

вратари ФК &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 18:10 Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Александр Заруцкий вернулся к тренировкам после тяжелой травмы, которую получил в августе 2025 года в Глазго в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против "Селтика", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 октября, стало известно из Instagram алматинского ФК.

"С возвращением на тренировочную площадку, Александр Заруцкий!" – говорится под публикацией.

Болельщики "Кайрата" не только поздравили Заруцкого с восстановлением и возвращением, но и закидали тренера вопросами касательно предстоящих игр в казахстанской Премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА:

  • "Кто выйдет на игру против "Астаны"?"
  • "С возвращением! Вратари – наши особенные краши!"
  • "Заруцкий, благодаря тебе мы узнали об Анарбекове и Калмурзе. Спасибо".
  • "Кто выйдет на игры против "Интера", "Копенгагена", "Брюгге", "Олимпиакоса"?"
  • "Почему Заруцкому еще не подарили машину? Ведь с первых раундов квалификации в ЛЧ именно он был основным вратарем!"
  • "Ну все! С Анарбековым мы стали спокойны за наши ворота! А теперь вообще в полнейшем спокойствии! Добро пожаловать в строй, первый номер!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 18:10
Анарбеков и Мартынович признаны героями матча "Кайрат" – "Пафос"

10 октября 2025 года мы писали, что Темирлан Анарбеков, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА, вновь приступил к тренировкам после травмы.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
