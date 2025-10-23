Еще один вратарь "Кайрата" вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Александр Заруцкий вернулся к тренировкам после тяжелой травмы, которую получил в августе 2025 года в Глазго в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против "Селтика", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 октября, стало известно из Instagram алматинского ФК.

"С возвращением на тренировочную площадку, Александр Заруцкий!" – говорится под публикацией.

Болельщики "Кайрата" не только поздравили Заруцкого с восстановлением и возвращением, но и закидали тренера вопросами касательно предстоящих игр в казахстанской Премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА:

"Кто выйдет на игру против "Астаны"?"

"С возвращением! Вратари – наши особенные краши!"

"Заруцкий, благодаря тебе мы узнали об Анарбекове и Калмурзе. Спасибо".

"Кто выйдет на игры против "Интера", "Копенгагена", "Брюгге", "Олимпиакоса"?"

"Почему Заруцкому еще не подарили машину? Ведь с первых раундов квалификации в ЛЧ именно он был основным вратарем!"

"Ну все! С Анарбековым мы стали спокойны за наши ворота! А теперь вообще в полнейшем спокойствии! Добро пожаловать в строй, первый номер!"

10 октября 2025 года мы писали, что Темирлан Анарбеков, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА, вновь приступил к тренировкам после травмы.