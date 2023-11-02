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Александр Бублик завершил выступление на "Мастерсе" в Париже

Бублик проиграл Димитрову в Париже 2023 Фото: ktf.kz
В Париже (Франция) продолжается турнир серии "Мастерс" на харде. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик провел матч третьего раунда в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский теннисист проиграл Григору Димитрову (17 АТР) со счетом 2:6, 2:6. В очном противостоянии болгарин восстановил равновесие – 3:3.

Игра длилась 1 час 8 минут. За это время Бублик пять раз подал навылет, столько же допустил двойных, реализовал всего один брейк-пойнт из трех. Димитров оформил два эйса, допустил три двойные ошибки и использовал пять брейк-пойнтов из девяти. 

В четвертьфинале соревнований Григор Димитров сыграет с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) – Хуберт Хуркач (Польша).

Ранее во втором круге "Мастерса" в Париже Димитров выбил из состязаний третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева. 

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