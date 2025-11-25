Неужели звезды "Реала" начали бунтовать против наставника Хаби Алонсо
Как пишет издание Cadena SER, три звезды "сливочных" в лице Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде и Джуда Беллингема не особо довольны работой рулевого команды – Хаби Алонсо.
По информации ряда СМИ, бразилец не хочет продлевать контракт с мадридским клубом, пока во главе его стоит 44-летний специалист. На взгляд Винисиуса, Хаби относится к нему несправедливо.
Фото: Instagram/ReaLmadrid
А вот уругваец Вальверде желает играть в полузащите, но его Алонсо отправляет на позицию правого защитника.
Фото: Instagram/ReaLmadrid
Как гласит Cadena SER, в свою очередь и англичанин Беллингем не нашел своего места в тактической системе Алонсо. Якобы Джуд не может показать пока все свои возможности.
"Реал" сейчас не особо блещет в чемпионате Испании в последних двух турах. Мадридская дружина сыграла вничью с "Райо Вальекано" (0:0) и "Эльче" (2:2).
Первые разборки с Хаби Алонсо начались у Винисиуса еще месяц назад. Спустя время топор войны был закопан, футболист и тренер помирились. Но, получается, не до конца выяснили отношения.
В ночь на 27 ноября "Реал" сыграет на выезде с греческим "Олимпиакосом" в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.