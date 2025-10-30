Финалист футзальной Лиги чемпионов одержал нелегкую победу в Хорватии

Алматинский футзальный коллектив "Кайрат" успешно начал основной раунд Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в стартовом туре хорватскую команду "Ново Вриеме" со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

По исходу первого тайма все складывалось очень прекрасно для титулованного казахстанского клуба, который комфортно вел в счете, забив три мяча в ворота четырехкратного чемпиона Хорватии.

Героем первой половины этой встречи стал Рамазан Оразов, который записал в свой актив дубль, плюс еще один мяч забил Эдсон.

Однако после перерыва хозяева паркета изменили тактику и почти догнали "Кайрат", дважды поразив ворота гостей. Нервная концовка все же осталась за алматинцами – 3:2.

Этот успех позволил дружине Даниэля Жуниора расположиться в квартете №4 на второй позиции. А лидером после первого тура стал португальский "Спортинг", который на старте этих соревнований "уничтожил" косовскую команду "Приштина" со счетом 19:1.

И теперь вечером 30 октября "Кайрат" и "Спортинг" между собой выяснят отношения за главенство в подгруппе №4.

Победитель предстоящего противостояния или даже при ничейном исходе обе команды получат место в следующем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

"Кайрат" в мае этого года играл в "Финале четырех" данного турнира, где проиграл испанской "Пальме" (4:9).