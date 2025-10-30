#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Спорт

Финалист футзальной Лиги чемпионов одержал нелегкую победу в Хорватии

Футзал Победа Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 11:06 Фото: Instagram/afckairat
Алматинский футзальный коллектив "Кайрат" успешно начал основной раунд Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в стартовом туре хорватскую команду "Ново Вриеме" со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

По исходу первого тайма все складывалось очень прекрасно для титулованного казахстанского клуба, который комфортно вел в счете, забив три мяча в ворота четырехкратного чемпиона Хорватии.

Героем первой половины этой встречи стал Рамазан Оразов, который записал в свой актив дубль, плюс еще один мяч забил Эдсон.

Однако после перерыва хозяева паркета изменили тактику и почти догнали "Кайрат", дважды поразив ворота гостей. Нервная концовка все же осталась за алматинцами – 3:2.

Этот успех позволил дружине Даниэля Жуниора расположиться в квартете №4 на второй позиции. А лидером после первого тура стал португальский "Спортинг", который на старте этих соревнований "уничтожил" косовскую команду "Приштина" со счетом 19:1.

И теперь вечером 30 октября "Кайрат" и "Спортинг" между собой выяснят отношения за главенство в подгруппе №4.

Победитель предстоящего противостояния или даже при ничейном исходе обе команды получат место в следующем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

"Кайрат" в мае этого года играл в "Финале четырех" данного турнира, где проиграл испанской "Пальме" (4:9).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
На пути футзального "Кайрата" к Гранд-финалу Лиги чемпионов стоят хорваты
15:38, 28 ноября 2024
На пути футзального "Кайрата" к Гранд-финалу Лиги чемпионов стоят хорваты
Алматинский "Кайрат" одержал вторую победу в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу
00:01, 29 ноября 2024
Алматинский "Кайрат" одержал вторую победу в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу
Алматинский "Кайрат" проиграл испанской "Пальме" в раунде футзальной Лиги чемпионов
02:23, 30 октября 2023
Алматинский "Кайрат" проиграл испанской "Пальме" в раунде футзальной Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: