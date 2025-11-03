Ближайший соперник "Кайрата" по Лиге чемпионов вошел в список лидеров Серии А

В прошедшие выходные состоялись большинство игр 10-го тура итальянского футбольного первенства, по результатам которого четыре клуба немного оторвались от остальных на вершине турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанских болельщиков интересовал итог матча с участием "Интера", который на днях примет у себя наш "Кайрат", в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Миланский клуб оправдал надежды своего тренерского штаба и на последних минутах вырвал гостевую победу у "Вероны" со счетом 2:1.

В итоге "Интернационале" продлил свою победную серию, одержав девятую победу в десяти последних встречах. Команда Кристиану Киву на чужом поле проиграла только чемпиону страны "Наполи" – 1:3.

После успеха над "Вероной", сейчас финалист прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА располагается на втором месте таблицы Серии А, уступая только своему недавнему обидчику.

"Наполи" (22) и "Интер" (21) отделяет только один балл.

Матч "нерадзурри" против "Кайрата" стартует 6 ноября в 01:00 по казахстанскому времени. Помимо итальянского первенства, "черно-синие" ныне являются одними из главных фаворитов Лиги чемпионов.