Ближайший соперник "Кайрата" по Лиге чемпионов вошел в список лидеров Серии А
Казахстанских болельщиков интересовал итог матча с участием "Интера", который на днях примет у себя наш "Кайрат", в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
Миланский клуб оправдал надежды своего тренерского штаба и на последних минутах вырвал гостевую победу у "Вероны" со счетом 2:1.
В итоге "Интернационале" продлил свою победную серию, одержав девятую победу в десяти последних встречах. Команда Кристиану Киву на чужом поле проиграла только чемпиону страны "Наполи" – 1:3.
После успеха над "Вероной", сейчас финалист прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА располагается на втором месте таблицы Серии А, уступая только своему недавнему обидчику.
"Наполи" (22) и "Интер" (21) отделяет только один балл.
Матч "нерадзурри" против "Кайрата" стартует 6 ноября в 01:00 по казахстанскому времени. Помимо итальянского первенства, "черно-синие" ныне являются одними из главных фаворитов Лиги чемпионов.