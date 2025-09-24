Заоблачными назвали в Испании цены на матч "Кайрат" – "Реал"

На ажиотаж вокруг матча "Кайрат" – "Реал" обратили внимание даже за границей. Причем испанская спортивная газета назвала стоимость билетов заоблачной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет AS.com, 30 сентября, когда в Алматы столкнутся "Реал Мадрид" и "Кайрат", – это исторический день для клуба, турнира и всего Казахстана.

"Желание увидеть игроков такого уровня, как Мбаппе, Винисиус, Беллигам, Хёйсен и Арда Гюлер, разожгло страсти в Алматы (более 8 000 километров от Мадрида). Билеты поступили в продажу во вторник, чтобы увидеть команду Хаби Алонсо лично, и интерес, вызванный желанием впервые увидеть крупный матч Лиги чемпионов в стране, вызвал настоящий хаос... ... Серверы не справлялись с таким количеством запросов, и сайты по продаже билетов зависли. Болельщики алматинского клуба постоянно жалуются в социальных сетях. Эти запросы утроили доступную вместимость 23 000 – местного стадиона Алматы "Центральный". Это не единственное неудобство, с которым придется столкнуться болельщикам "Кайрата". Билеты поступили в продажу по цене от 30 000 тенге до 250 000 тенге за самые дорогие места. Это от 46,75 евро до почти 400 евро. Для европейской страны это заоблачные цены", – пишет издание.

Там даже узнали, какая в Казахстане примерная минимальная заработная плата в Казахстане. Но при этом отметили, что "такая ценовая политика соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов".

Продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" стартовала 23 сентября 2025 года в 17:00. По некоторым данным, в листе ожидания в какой-то момент было 250 тыс. человек. Конечно, в тот же день все билеты были проданы. Фанаты футбола, между тем, выражают критику системе продаж билетов на матч.