"Ливерпуль" – "Реал": итоги дня Лиги чемпионов

Ночью 5 ноября стали известны итоги первого игрового дня четвертого тура Лиги Чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Так "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Луис Диас Единственный гол ПСЖ забил Жоау Невеш. Таким образом "Бавария" выиграла все 16 матчей с начала сезона с общим счетом 56:11.

Фото: Instagram/fcbayern

В других матчах:

"Ливерпуль" одержал победу над "Реалом";

"Тоттенхэм" с крупным счетом обыграл "Копенгаген";

"Монако" победило "Будё-Глимт", где Александр Головин вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями;

"Ювентус" вничью сыграл со "Спортингом";

"Арсенал" разгромил пражскую "Славию".

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

В конце октября Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах в Астане или Алматы.