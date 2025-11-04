"Ливерпуль" – "Реал": итоги дня Лиги чемпионов
Фото: Instagram/liverpoolfc
Ночью 5 ноября стали известны итоги первого игрового дня четвертого тура Лиги Чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Так "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Луис Диас Единственный гол ПСЖ забил Жоау Невеш. Таким образом "Бавария" выиграла все 16 матчей с начала сезона с общим счетом 56:11.
Фото: Instagram/fcbayern
В других матчах:
- "Ливерпуль" одержал победу над "Реалом";
- "Тоттенхэм" с крупным счетом обыграл "Копенгаген";
- "Монако" победило "Будё-Глимт", где Александр Головин вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями;
- "Ювентус" вничью сыграл со "Спортингом";
- "Арсенал" разгромил пражскую "Славию".
Фото: Telegram/Футбол 24/7
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
В конце октября Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах в Астане или Алматы.
