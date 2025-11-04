#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
601.07
6.47
Спорт

"Ливерпуль" – "Реал": итоги дня Лиги чемпионов

Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 03:47 Фото: Instagram/liverpoolfc
Ночью 5 ноября стали известны итоги первого игрового дня четвертого тура Лиги Чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Так "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Луис Диас Единственный гол ПСЖ забил Жоау Невеш. Таким образом "Бавария" выиграла все 16 матчей с начала сезона с общим счетом 56:11.

Фото: Instagram/fcbayern

В других матчах:

  • "Ливерпуль" одержал победу над "Реалом";
  • "Тоттенхэм" с крупным счетом обыграл "Копенгаген";
  • "Монако" победило "Будё-Глимт", где Александр Головин вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями;
  • "Ювентус" вничью сыграл со "Спортингом";
  • "Арсенал" разгромил пражскую "Славию".

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

В конце октября Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах в Астане или Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Все результаты игрового дня Лиги чемпионов
03:00, 27 ноября 2024
Все результаты игрового дня Лиги чемпионов
Лига чемпионов: итоги второго дня
02:44, 19 сентября 2024
Лига чемпионов: итоги второго дня
Стали известны итоги второго игрового дня Лиги чемпионов
07:19, 24 октября 2024
Стали известны итоги второго игрового дня Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: