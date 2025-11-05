Оппонент "Кайрата" одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов

Состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались кипрский "Пафос" и испанский "Вильярреал", сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе "Альфамега" (Колосси, Кипр). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски из Германии. Победу в матче со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный гол в матче забил Деррик Люккассен. Защитник "Пафоса" открыл счет во втором тайме на 47-й минуте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо проведут матч с "Монако" (26 ноября), а команда Марселино Тораля встретится с дортмундской "Боруссией" (25 ноября).

После 4-го тура "Пафос" занимает 19-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав пять очков. "Вильярреал" набрал одно очко и располагается на 32-й строчке.

