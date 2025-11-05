#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.94
602.79
6.45
Спорт

Оппонент "Кайрата" одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов

Футбол, спортсмены, поле, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 02:59 Фото: Instagram/pafosfc
Состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались кипрский "Пафос" и испанский "Вильярреал", сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе "Альфамега" (Колосси, Кипр). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски из Германии. Победу в матче со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный гол в матче забил Деррик Люккассен. Защитник "Пафоса" открыл счет во втором тайме на 47-й минуте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо проведут матч с "Монако" (26 ноября), а команда Марселино Тораля встретится с дортмундской "Боруссией" (25 ноября).

После 4-го тура "Пафос" занимает 19-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав пять очков. "Вильярреал" набрал одно очко и располагается на 32-й строчке.

Ранее наставник "Реала" высказался о втором поражении своих игроков в сезоне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов разгромил оппонентов
07:44, 25 сентября 2025
Соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов разгромил оппонентов
Итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
03:35, 30 января 2025
Итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
Наставник "Реала" прокомментировал победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов
05:59, 01 октября 2025
Наставник "Реала" прокомментировал победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: