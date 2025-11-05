"Кайрат" vs. "Интер": итоги встречи в Лиге чемпионов

Алматинский "Кайрат" уступил миланскому "Интеру" в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Встреча в Милане на "Сан-Сиро" прошла со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес и Карлос Аугусто, у алматинцев гол забил Офри Арад.

"Кайрат" набрал 1 очко и занимает 34‑е место в турнирной таблице, "Интер" с 12 очками на третьей строчке.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Кайрат" пройдет 26 ноября в гостях против "Копенгагена".

Ранее оппонент "Кайрата" одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов.