"Кайрат" vs. "Интер": итоги встречи в Лиге чемпионов
Алматинский "Кайрат" уступил миланскому "Интеру" в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Встреча в Милане на "Сан-Сиро" прошла со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес и Карлос Аугусто, у алматинцев гол забил Офри Арад.
"Кайрат" набрал 1 очко и занимает 34‑е место в турнирной таблице, "Интер" с 12 очками на третьей строчке.
Следующий матч в Лиге чемпионов "Кайрат" пройдет 26 ноября в гостях против "Копенгагена".
Ранее оппонент "Кайрата" одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов.
