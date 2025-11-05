Наставник "Интера" не ждет легкой прогулки в поединке с "Кайратом"

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Интер" Кристиан Киву прокомментировал предстоящий матч против алматинского "Кайрата" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Румынский специалист и бывший игрок "черно-синих" считает, что его подопечным не будет легко в противостоянии с чемпионом Казахстана.

"Это Лига чемпионов, надо настраиваться на этот матч так же, как на остальные, с предельной серьезностью и максимальной самоотдачей. Необходимо показать свой лучший футбол. Работаем над тем, чтобы прогрессировать и играть стабильнее. Но взлетов и падений не избежать, это футбольные реалии. Главное – оставаться с высоко поднятой головой". Главный тренер "Интера" Кристиан Киву

Перед встречей с "Кайратом" финалист прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА располагается в списке лучших команд текущего турнира.

"Я не слушаю разговоры других, знаю, что нас ждет важный и сложный матч. Победа в Лиге чемпионов никогда не гарантирована. В "Интере" личные цели всегда на втором месте после общего блага. Я имею дело с серьезными людьми, амбициозными, умеющими пожертвовать своим эго ради команды". Кристиан Киву

Матч "Интер" – "Кайрат" пройдет в ночь на 6 ноября и начнется в 01:00 по казахстанскому времени, зрители могут посмотреть игру в прямой трансляции на телеканале Qazaqstan.

"Нерадзурри" к предстоящей встрече подходят в прекрасном настроении после выездной победы в Серии А над "Вероной" (2:1).