#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Спорт

Известна цена билетов на матч "Арсенал" – "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА

Футбол Цена Билетов, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 13:06 Фото. arsenal.com
28 января 2026 года в Лондоне пройдет матч заключительного восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где английский "Арсенал" примет казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

За два с половиной месяца до начала этого поединка "канониры" известили болельщиков о стоимости входных билетов.

Фанат, который хочет попасть на матч "Арсенал" – "Кайрат", должен будет выложить в кассу "пушкарей" сумму в размере 44,80 – 84,00 фунтов стерлингов (30 800 – 57 750 тенге).

Для английских болельщиков все билеты уже почти раскуплены, так как они привязаны к годичному абонементу. За редким исключением, лондонский фанат может отдать свое место другу или родственнику.

Фото. Instagram/arsenal

Здесь вспоминаем, что цены на домашние матчи "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов были от 30 000 и доходили до 250 000 тенге, не говоря о "перекупочных" цифрах.

Несмотря на различные разговоры о стоимости билетов, казахстанцы вмиг раскупили места на "Реал".

А вот с кипрским "Пафосом" Центральный стадион Алматы не был заполнен.

Что интересно, 9 декабря к нам приедет греческий "Олимпиакос".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Объявлены стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА
20:51, 30 сентября 2025
Объявлены стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Кайрат" и "Пафос" не забили голов в матче Лиги чемпионов УЕФА
23:40, 21 октября 2025
"Кайрат" и "Пафос" не забили голов в матче Лиги чемпионов УЕФА
"Кайрат" попал в четвертую корзину жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА
11:11, 28 августа 2025
"Кайрат" попал в четвертую корзину жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: