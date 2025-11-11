Известна цена билетов на матч "Арсенал" – "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА

28 января 2026 года в Лондоне пройдет матч заключительного восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где английский "Арсенал" примет казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

За два с половиной месяца до начала этого поединка "канониры" известили болельщиков о стоимости входных билетов.

Фанат, который хочет попасть на матч "Арсенал" – "Кайрат", должен будет выложить в кассу "пушкарей" сумму в размере 44,80 – 84,00 фунтов стерлингов (30 800 – 57 750 тенге).

Для английских болельщиков все билеты уже почти раскуплены, так как они привязаны к годичному абонементу. За редким исключением, лондонский фанат может отдать свое место другу или родственнику.

Фото. Instagram/arsenal

Здесь вспоминаем, что цены на домашние матчи "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов были от 30 000 и доходили до 250 000 тенге, не говоря о "перекупочных" цифрах.

Несмотря на различные разговоры о стоимости билетов, казахстанцы вмиг раскупили места на "Реал".

А вот с кипрским "Пафосом" Центральный стадион Алматы не был заполнен.

Что интересно, 9 декабря к нам приедет греческий "Олимпиакос".