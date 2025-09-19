"Айнтрахт" сенсационно возглавил таблицу Лиги чемпионов после первого тура

После завершившихся всех игр первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА составлена таблица лучших команд. На данный час там на вершине сверкает немецкий "Айнтрахт", сообщает Zakon.kz.

Этого достижения "орлы" достигли после домашнего разгрома над чемпионом Турции – "Галатасарем" (5:1), передает пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА.

Команда Дино Топпмёллера в общей таблице с активом в три очка и дополнительными показателями опережает грандов европейского футбола, таких как ПСЖ, "Бавария", "Арсенал", "Интер", "Ман Сити", "Барселона" и "Реал".

В первую восьмерку рейтинга лучших сумели протиснуться "Брюгге", "Спортинг", и "Юнион".

Таблицу топ-10 команд после стартового тура Лиги чемпионов закрывает азербайджанский "Карабах", который сенсационно переиграл на выезде португальскую "Бенфику".

Что касаемо казахстанского "Кайрата", то чемпион нашей страны сейчас располагается на 33-ей позиции из 36-ти клубов, пока у нас нет очков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА напрямую выходят первые восемь коллективов. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых поединках. Остальные восемь дружин покидают турнир.

"Кайрат" минувшей ночью провел дебютный исторический матч в самом престижном клубном соревнований Европы и уступил лиссабонскому "Спортингу" (1:4).