"Айнтрахт" сенсационно возглавил таблицу Лиги чемпионов после первого тура
Этого достижения "орлы" достигли после домашнего разгрома над чемпионом Турции – "Галатасарем" (5:1), передает пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА.
Команда Дино Топпмёллера в общей таблице с активом в три очка и дополнительными показателями опережает грандов европейского футбола, таких как ПСЖ, "Бавария", "Арсенал", "Интер", "Ман Сити", "Барселона" и "Реал".
В первую восьмерку рейтинга лучших сумели протиснуться "Брюгге", "Спортинг", и "Юнион".
Таблицу топ-10 команд после стартового тура Лиги чемпионов закрывает азербайджанский "Карабах", который сенсационно переиграл на выезде португальскую "Бенфику".
Что касаемо казахстанского "Кайрата", то чемпион нашей страны сейчас располагается на 33-ей позиции из 36-ти клубов, пока у нас нет очков.
В 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА напрямую выходят первые восемь коллективов. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых поединках. Остальные восемь дружин покидают турнир.
"Кайрат" минувшей ночью провел дебютный исторический матч в самом престижном клубном соревнований Европы и уступил лиссабонскому "Спортингу" (1:4).