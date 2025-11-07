"Мидтьюлланд" творит чудеса и единолично возглавляет таблицу Лиги Европы

Вице-чемпион Дании по футболу клуб "Мидтьюлланд" сенсационно идет первым в Лиге Европы УЕФА после четырех туров общего этапа. "Волки" – единственные, кто набрал максимальные 12 очков к этому часу, сообщает Zakon.kz.

Датский коллектив, который был создан всего лишь в 1999 году, во втором по значимости клубном турнире Европы заставил заговорить о себе.

Пройдено уже полпути общего этапа, а команда Майка Тулльберга никому еще не отдала очков и с большей вероятностью обеспечила себе место в весенней стадии плей-офф Лиги Европы.

Накануне "Мидтьюлланд" дома уверенно разобрался с шотландским "Селтиком" – 3:1 – и опережает двух ближайших конкурентов на два очка.

В призовой тройке также располагаются немецкий "Фрайбург" и "Ференцварош" (Венгрия). Другие более-менее известные европейские дружины находятся еще ниже.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является английский "Тоттенхэм", который после этого получил место в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.