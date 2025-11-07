#Народный юрист
Спорт

Голландской звезде футбола поставили условие – сменить люкс-отель на дом

Футбол Требование Клуба, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 15:20 Фото. Instagram/corinthians
Бразильский "Коринтианс" попросил своего футболиста Мемфиса Депая покинуть люкс в одном из отелей Сан-Паулу, который обходится клубу в 250 000 реалов (24 590 000 тенге) аренды в месяц. Форвард не хочет делать этого, так как команда имеет перед ним солидный долг, сообщает Zakon.kz.

По информации UOL, лучшего нападающего в истории сборной Нидерландов попросил сам глава "Коринтианса" Осмар Стабиле из-за высокой стоимости номера люкс, где проживает Депай.

Номер стоимостью в 250 000 реалов в месяц включает в себе круглосуточное обслуживание, клининг, прачечную, консьерж-сервис и личного повара.

А по условиям контракта, для форварда должен быть предоставлен президентский люкс, личный повар, охрана и бронированный автомобиль.

Смену места жительства футболиста связывают с переездом в частный дом или апартаменты с меньшей стоимостью аренды, с чем, оказывается, согласился ранее Депай.

Фото. Instagram/corinthians

Однако 31-летний игрок на данный момент до сих пор проживает в отеле и не хочет переезжать в другое место.

При всех этих делах "Коринтианс" к тому же задолжал голландцу около 23 млн реалов зарплаты (2 262 280 000 тенге), которую обещают выплатить частями до весны 2026 года.

В ночь на 13 октября Мемфис Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов по футболу.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
