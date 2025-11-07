Осужденная за кражу банковских карт чемпионка отстранена от Кубка мира

Дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил биатлонистку Жюлью Симон от соревнований на шесть месяцев, пять из которых условно, сообщает Zakon.kz.

По данным ESPN, теперь 29-летняя Симон пропустит первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 29 ноября по 7 декабря в шведском Эстерсунде.

Решение вступает в силу 7 ноября 2025 года. Спортсменка также обязана выплатить штраф в размере 30 тыс. евро, при этом 15 тыс. евро являются условными.

Инцидент с банковскими картами случился на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. На спортсменку было изначально подано две жалобы, в том числе от еще одной французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше.

Симон обвинили в том, что она использовала чужие банковские карты для совершения покупок в интернете. По итогу разбирательств следствие установило трех потерпевших, включая Бреза-Буше.

Симон выиграла серебряную медаль зимних Олимпийских игр-2022 в смешанной эстафете. Также она – обладательница Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира в зачете гонок преследования и масс-стартов в сезоне-2022/23, многократная победительница этапов Кубка мира.

