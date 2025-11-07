#Народный юрист
Спорт

Осужденная за кражу банковских карт чемпионка отстранена от Кубка мира

Лыжница, чемпионка, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 02:30 Фото: Instagram/julia_.simon
Дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил биатлонистку Жюлью Симон от соревнований на шесть месяцев, пять из которых условно, сообщает Zakon.kz.

По данным ESPN, теперь 29-летняя Симон пропустит первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 29 ноября по 7 декабря в шведском Эстерсунде.

Решение вступает в силу 7 ноября 2025 года. Спортсменка также обязана выплатить штраф в размере 30 тыс. евро, при этом 15 тыс. евро являются условными.

Инцидент с банковскими картами случился на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. На спортсменку было изначально подано две жалобы, в том числе от еще одной французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше.

Симон обвинили в том, что она использовала чужие банковские карты для совершения покупок в интернете. По итогу разбирательств следствие установило трех потерпевших, включая Бреза-Буше.

Симон выиграла серебряную медаль зимних Олимпийских игр-2022 в смешанной эстафете. Также она – обладательница Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира в зачете гонок преследования и масс-стартов в сезоне-2022/23, многократная победительница этапов Кубка мира.

Ранее сообщалось, что голландской звезде футбола поставили условие – сменить люкс-отель на дом.

Аксинья Титова
