Спорт

"Ливерпуль" проиграл 4 гостевых матча подряд и скатился вниз в таблице АПЛ

Фото. Instagram/liverpoolfc
Действующий чемпион Англии по футболу "Ливерпуль" попал в череду неудачных игр Премьер-лиги на выезде. "Красные" терпят поражения в последних 4 гостевых встречах подряд, что не наблюдалось за ними с 2012 года, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью команда Арне Слота была разгромлена на выезде "Ман Сити" со счетом 3:0 в ходе игр 11-го тура Премьер-лиги.

Георгий Мамардашвили трижды вытаскивал мячи из своих ворот после точных ударов игроков "горожан": Эрлинга Холанда, Нико Гонсалеса и Жереми Доку.

В итоге "Ливерпуль" потерпел 4-е гостевое поражение подряд в АПЛ. Ранее "мерсисайдцев" огорчили "Кристал Пэлас" (1:2), "Челси" (1:2) и "Брентфорд" (2:3).

Конечно же, подобная неудачная серия сразу отразилась на турнирном положении "красных", которые упали на восьмую строчку таблицы нынешнего чемпионата с багажом в 18 очков.

Пока подопечные Слота набирают форму, во главе рейтинга лучших команд Англии потихоньку хорошо обустраивается "Арсенал".

"Канониры" по итогам 11-го тура единолично возглавляют таблицу АПЛ (26), далее идут "Ман Сити" (22) и "Челси" (20).

Важным событием прошедшего тура Премьер-лиги стало достижение Хосепа Гвардиолы, который отметил юбилейный 1000-й матч разгромной победой над "Ливерпулем".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
"Ливерпуль" проиграл шестой матч за месяц и вылетел из Кубка Англии
14:46, 30 октября 2025
"Ливерпуль" проиграл шестой матч за месяц и вылетел из Кубка Англии
"Ливерпуль" не проигрывает в чемпионате АПЛ уже 15 матчей подряд
11:16, 01 февраля 2024
"Ливерпуль" не проигрывает в чемпионате АПЛ уже 15 матчей подряд
"Манчестер Сити" впервые проиграл 4 встречи подряд за последние 18 лет
12:34, 10 ноября 2024
"Манчестер Сити" впервые проиграл 4 встречи подряд за последние 18 лет
