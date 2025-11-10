#Народный юрист
Спорт

Месси посетил арену, где стал звездой, и подчеркнул свою грусть

Футбол Визит Камп Ноу, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 17:53 Фото. Instagram/leoMessi
Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси спустя четыре года снова вернулся в родные пенаты. 9 ноября форвард посетил обновленный стадион клуба "Барселона" – "Камп Ноу", сообщает Zakon.kz.

Именно на этой легендарной арене царил на протяжении 18 лет восьмикратный обладатель "Золотого мяча" – Лионель Месси.

Фото. Instagram/leoMessi

38-летний нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины накануне получил возможность вспомнить яркие моменты своей карьеры на "Камп Ноу".

При этом чемпион мира немного загрустил и мечтает еще сыграть здесь хотя бы один раз.

"Прошлым вечером вернулся на то место, по которому скучаю всей душой. Туда, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, тысячу раз заставляли меня почувствовать себя счастливейшим человеком в мире. Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего я не смог сделать". Лионель Месси

Последний раз Месси в официальном матче выходил на "Камп Ноу" 16 мая 2021 года, когда сыграл против "Сельты" в чемпионате Испании.

В составе "Барселоны" он выиграл больше 30 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов УЕФА.

Два года назад администрация "блауграны" запланировала открыть музей Месси рядом с обновленным стадионом "Камп Ноу".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
